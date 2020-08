Arbitri, Bergonzi: “Napoli e Juventus penalizzate in Champions. Servono novità” (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto è intervenuto a Radio Punto Nuovo Show, trasmissione condotta da Umberto Chiariello su Radio Punto Nuovo. “Le italiane sono state penalizzate da arbitraggi pessimi in Champions League – ha attaccato Bergonzi – Il rigore dato al Lione è inesistente, non capisco perchè non rivederlo al Var. Oltre agli episodi, ho visto arbitraggi scadenti in senso assoluto.” L’ex fischietto ha poi commentato l’ipotesi di un quarto mandato di Nicchi come presidente dell’Aia: “Servono novità, chiunque ci sia spero che le porti. Mi piacerebbe che gli Arbitri potessero parlare, o che comunque ci fosse una figura in grado di spiegare quanto successo in campo. I problemi sono ... Leggi su sportface

