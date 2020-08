Aprilia, incendio in via dei Giardini: fiamme sotto controllo, ma aria irrespirabile e odore di plastica bruciata fino a Pomezia e Latina (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo ben 17 ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile, le fiamme sotto controllo nell’azienda coinvolta dall’incendio di ieri sera in via dei Giardini, ad Aprilia. Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l’area. In uso anche personale movimento terra dei vvf. In ausilio anche personale della Protezione Civile. Ma, nonostante le fiamme siano ormai spente, nell’aria resta un fortissimo odore di plastica bruciata che si avverte chiaramente non solo in tutta Aprilia, ma anche a Cisterna di Latina, a Latina e, dal lato opposto, ad Ardea, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

