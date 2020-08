Appello di Fico ai 5 deputati del bonus Iva: "Si scusino, hanno offeso il Paese" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - "I cinque deputati che hanno richiesto e preso il bonus Covid facciano un passo avanti. Si scusino. Rinuncino". E' risoluto e ultimativo il presidente della Camera Roberto Fico che in un colloquio con 'La Repubblica' lancia un Appello alla coscienza dei deputati, augurandosi che esso possa "aiutare a formare i giusti anticorpi rispetto a una mancanza di consapevolezza civica che gli eletti devono necessariamente avere". Tuttavia, aggiunge Fico, "il Paese che si indigna davanti a episodi del genere deve essere un monito, ancora più duro delle parole dei rappresentanti politici e istituzionali" in quanto "abbiamo dei doveri, come rappresentanti del popolo, che vanno al di là del rispetto delle leggi. ... Leggi su agi

ottovanz : RT @lucianoghelfi: I presidenti di #Senato e #Camera, #CAsellati e #Fico fanno un appello congiunto perché vi sia un ampio dibattito intor… - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: I presidenti di #Senato e #Camera, #CAsellati e #Fico fanno un appello congiunto perché vi sia un ampio dibattito intor… - MakxBarbi : RT @lucianoghelfi: I presidenti di #Senato e #Camera, #CAsellati e #Fico fanno un appello congiunto perché vi sia un ampio dibattito intor… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: I presidenti di #Senato e #Camera, #CAsellati e #Fico fanno un appello congiunto perché vi sia un ampio dibattito intor… - AlbertoGemmato1 : RT @lucianoghelfi: I presidenti di #Senato e #Camera, #CAsellati e #Fico fanno un appello congiunto perché vi sia un ampio dibattito intor… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello Fico Appello di Fico ai 5 deputati del bonus Iva: "Si scusino, hanno offeso il Paese" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Appello di Fico ai 5 deputati del bonus Iva: "Si scusino, hanno offeso il Paese"

AGI - "I cinque deputati che hanno richiesto e preso il bonus Covid facciano un passo avanti. Si scusino. Rinuncino". E' risoluto e ultimativo il presidente della Camera Roberto Fico che in un colloqu ...

Bonus 600 euro, a prenderlo tre deputati della Lega, uno del M5S ed uno di Italia Viva

Dalle prime indiscrezioni, i beneficiari sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. I “furbetti del bonus Covid sono coperti dalla privacy. Si tratta della mis ...

AGI - "I cinque deputati che hanno richiesto e preso il bonus Covid facciano un passo avanti. Si scusino. Rinuncino". E' risoluto e ultimativo il presidente della Camera Roberto Fico che in un colloqu ...Dalle prime indiscrezioni, i beneficiari sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. I “furbetti del bonus Covid sono coperti dalla privacy. Si tratta della mis ...