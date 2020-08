Anzio e il ritorno tra i banchi di scuola. Il Sindaco: ‘Garantire il diritto allo studio senza compromettere la salute degli studenti e del personale’ (Di lunedì 10 agosto 2020) “Alla luce del prossimo inizio dell’anno scolastico 2020/2021, a seguito degli incontri avuti con il corpo dirigente delle scuole secondarie superiori aventi sede nella Città di Anzio, sono a rappresentare il sentimento di profonda preoccupazione che investe il ritorno sui banchi, in un momento così critico come l’emergenza legata al Covid-19. La priorità di tutti noi è quella di garantire il diritto allo studio, senza compromettere la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico di fronte al rischio di contagio da coronavirus ; ad oggi, però, ancora non sono giunte notizie sui provvedimenti che Città Metropolitana ... Leggi su ilcorrieredellacitta

