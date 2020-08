Antonio Banderas: “Sono positivo al coronavirus” – Video (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia di avere il coronavirus: “mi vedo obbligato a celebrare il mio 60esimo compleanno in quarantena”, Video. Antonio Banderas compie oggi, lunedì 10 agosto, 60 anni e con una foto che lo ritrae da bambino, sui social, annuncia di avere il coronavirus. “Comunico che oggi 10 agosto mi vedo … L'articolo Antonio Banderas: “Sono positivo al coronavirus” – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - varesenews : Antonio Banderas, festa per i 60 anni in quarantena: “Sono positivo al Covid” - NotizieIN : Buon Compleanno Antonio Banderas in Quarantena, positivo al Coronavirus Covid-19 -