Antonio Banderas positivo al Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) L’attore spagnolo Antonio Banderas ha annunciato di essere positivo al Coronavirus SARS-COV-2 nel giorno in cui ha compiuto 60 anni. Banderas ha annunciato la sua positività su Twitter in uno status corredato di una sua foto da bambino: “Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno dopo la quarantena dopo essere risultato positivo alla malattia COVID-19 , causata dal Coronavirus”. “Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo che soffro e che sta colpendo tante persone in tutto il ... Leggi su nextquotidiano

