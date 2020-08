Antonio Banderas positivo al Coronavirus nel giorno del suo 60esimo compleanno (Di lunedì 10 agosto 2020) L’attore spagnolo, Antonio Banderas, ha annunciato su Twitter di essere positivo al Covid-19 . L’attore compie oggi 60 anni e li «festeggerà» in quarantena. «Sono positivo al Coronavirus», ha... Leggi su feedpress.me

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - jacopogiliberto : RT @jeperego: Coraggio e, comunque, auguri a Antonio Banderas che oggi compie 60 anni in quarantena per aver contratto il #coronavirus . Il… - darioderrico : RT @HuffPostItalia: 'Sono positivo al Coronavirus'. L'annuncio di Antonio Banderas nel giorno del suo 60esimo compleanno -