Antonio Banderas oggi compie 60 anni: «Sono positivo al Coronavirus» (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo sui propri profili social nel giorno del suo compleanno. Accanto al messaggio una foto che lo ritrae bambino. «Approfitterò dell’isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti», ha scritto in calce al ritratto il sex symbol, che ha esordito come attore nel 1982 nel film Labirinto di passioni di Pedro Almodóvar, regista con cui si è trovato a collaborare nuovamente nel 1987 ne La legge del desiderio, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. leggi anche l’articolo —> Massimo Giletti sotto scorta per le minacce ... Leggi su urbanpost

