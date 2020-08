Antonio Banderas, l’annuncio nel giorno del suo compleanno: “Sono positivo al Covid-19” (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno dei sex symbol del cinema mondiale, lanciato da Pedro Almodovar in “Labirinto di passioni” nel 1982, compie 60 anni. Per Antonio Banderas però è un compleanno amaro. L’attore, infatti, ha comunicato su Facebook di aver contratto il Covid-19, per fortuna non è in rianimazione, ma è costantemente monitorato, in isolamento e in quarantena. “Voglio dire a tutti pubblicamente che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno seguendo la quarantena perché sono risultato positivo al Covid-19 – ha scritto Banderas -. Vorrei aggiungere che mi sento abbastanza bene, solo un po’ più stanco del solito. Sono fiducioso di riprendermi il prima possibile, ... Leggi su ilfattoquotidiano

