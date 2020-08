Antonio Banderas: «Ho il coronavirus. Trascorrerò il mio 60° compleanno in quarantena» (Di lunedì 10 agosto 2020) Accanto a una tenera foto in bianco e nero che lo ritrae bambino, Antonio Banderas ha pubblicato su Twitter un post in cui dichiara di aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ironia della sorte, gli esiti del test sono arrivati nelle mani dell’attore spagnolo proprio il giorno del suo 60esimo compleanno. Ragione per cui, come spiega dettagliatamente nel suo post, Antonio Banderas trascorrerà questa giornata (e le prossime) in isolamento. https://twitter.com/antoniobanderas/status/1292797071909691393 Leggi su vanityfair

