Antonio Banderas: “Ho il Coronavirus, festeggio i 60 anni in isolamento” (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas oggi compie 60 anni ma purtroppo l'attore li festeggerà in isolamento perché ha contratto il Coronavirus. Antonio Banderas oggi compie 60 anni ma ha poca voglia di festeggiare perché ha contratto il Coronavirus. L'attore lo ha scritto su Twitter dopo aver ringraziato le migliaia di fans che gli avevano fatto gli auguri sui social network. Antonio Banderas non avrebbe mai pensato di festeggiare i suoi sessant'anni da solo: l'attore è in isolamento per aver contratto il Coronavirus. La star spagnola lo ha comunicato sui social: "Un saluto a tutti. Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio compleanno seguendo la ... Leggi su movieplayer

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - NotizieIN : Buon Compleanno Antonio Banderas in Quarantena, positivo al Coronavirus Covid-19 - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Che anno, Antonio! Oggi Banderas compie 60 anni. Ma all’inizio di questo bizzarro 2020 ha anche ricevuto la sua prima… -