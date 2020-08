Antonio Banderas annuncia di avere il coronavirus e spiega cosa farà nei prossimi giorni (Di lunedì 10 agosto 2020) Compleanno dolce amaro per Antonio Banderas che oggi spegne 60 candeline. L’attore, amatissimo in tutto il mondo, ha deciso di festeggiare in un modo un po’ particolare questa ricorrenza. Oggi infatti, pubblicando una foto che lo mostra da bambino sui social, spiega di aver contratto il coronavirus. Non c’è molto quindi da festeggiare in questa giornata ma per Banderas, questa sarà una occasione per dedicarsi a se stesso, provando a fare tutte quelle cose per le quali spesso non si trova tempo, a causa dei ritmi troppo frenetici della vita di tutti i giorni. Banderas ci ha tenuto anche a precisare che sta bene, solo un po’ più stanco del solito ma che di certo, una volta finita la quarantena, quando tutto sarà ... Leggi su ultimenotizieflash

