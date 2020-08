Antonio Banderas, 60 anni oggi: 10 film che l'hanno reso un mito anche a Hollywood (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas in 10 film per festeggiare i suoi 60 anni. Da attore acerbo con la passione per il calcio all’esordio sul grande schermo negli anni Ottanta grazie ad Almódovar, da sex symbol a Hollywood nei Novanta, a maschera di Zorro e compagno action di Stallone in Assassins e più recentemente ne I mercenari 3, al ritorno al cinema d’autore con Dolor y Gloria. Grazie ancora all’amico Pedro, Banderas conquista la Palma d’Oro a Cannes 2019 e la prima candidatura all’Oscar (a soffiargli la statuetta è stato Joaquin Phoenix con il suo Joker). Ecco 10 film da rivedere dell’attore di Malaga che ha conquistato Hollywood. Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988)\ È il ... Leggi su gqitalia

infoitcultura : Antonio Banderas, i 60 anni di Zorro: tra amori folli e un grande spavento - xdanvrsrule : RT @awkmen: SOMIGLI AD ANTONIO BANDERAS CON I CAPELLI LUNGHI - Soulblavk0 : RT @INLOVEWITHDS: Assomigli ad Antonio Banderas con i capelli lunghi. Credo che sia giusto che tu lo sappia - Giada_Aro : RT @ijzermanss: 'Se non riuscirai a sopravvivere c'è una cosa che devo assolutamente dirti' 'Che c'è?' 'Assomigli ad Antonio Banderas con i… - Mari_Classica : RT @fraurolo121: #Ciak?? “Per morire bisogna prima essere vivi.” Jacq Vaucan #AntonioBanderas #10agosto 1960 #natioggi #BOTD… -