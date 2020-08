Antonella Elia protagonista assoluta | Opinionista al Grande Fratello Vip (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonella Elia diventa protagonista assoluta e viene scelta da Alfonso Signorini come Opinionista per il Grande Fratello Vip. Non sarà Elettra Lamborghini a salite sulla sedia accanto a Pupo ma bensì la ex gieffina Elia che, da diversi mesi è tornata a casa dalla sua esperienza con Temptation Island. Nelle ultime settimane Antonella sembra ormai un personaggio televisivo in piena esplosione pronta a giudicare i prossimi Vip all’interno della casa più spiata d’Italia. A lanciare la grandissima notizia, è stata Tv Blog che, conferma la sua presenza senza nessun dubbio. Quali sono state le loro parole? Antonella Elia protagonista ... Leggi su giornal

ricmaggiolo : Questi l'ho scritto una settimana fa. Mi pare più attuale oggi. #10agosto #FuorINomi #600euro - Notiziedi_it : Pietro Delle Piane rompe il silenzio su Instagram su Antonella Elia: “Non ti chiedo scusa con le parole ma con i fa… - IleniaRagozzino : RT @aidalaverdadera: Se è vero che Antonella Elia sarà opinionista al gfvip io volo via perché lei li odierà tutti non gliene piacerà uno c… - miciainp : RT @aidalaverdadera: Se è vero che Antonella Elia sarà opinionista al gfvip io volo via perché lei li odierà tutti non gliene piacerà uno c… - LaMammaN1 : -