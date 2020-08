Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: il marito di Fernanda Lessa è durissimo “Disgusto!” (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Il marito di Fernanda Lessa non ci sta ed attacca Alfonso Signorini che ha scelto Antonella Elia come prossima opinionista del Grande Fratello Vip. Luca Zocchi tramite le Instagram Stories, taggando Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, si esprime duramente contro Endemol e il conduttore del reality show. Grande Fratello Vip, marito di Fernanda Lessa... L'articolo Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: il marito di Fernanda Lessa è durissimo “Disgusto!” (VIDEO) ... Leggi su blogtivvu

