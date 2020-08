Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento ad Anna Moroni non piace al web [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Anna Moroni in vacanza col marito Dopo due anni d’assenza dalla fascia di mezzogiorni di Rai Uno a settembre Antonella Clerici sarà di nuovo in onda. Archiviata La prova del cuoco e la sua conduttrice Elisa Isoardi, il prossimo mese la professionista lombarda sarà alla guida di E’ sempre Mezzogiorno, un nuovo format culinario suddiviso in tre parti. Ovviamente tutti i fan della compagna di Vittorio Garrone non vedono l’ora di vederla sul piccolo schermo e capire il meccanismo della trasmissione televisiva. Nel frattempo Anna Moroni, co-conduttrice di Ricette all’Italiana con Mengacci, e cara amica della Antonella Clerici si sta godendo le vacanze col marito. Il programma di cucina che va in onda su Rete 4 al momento ... Leggi su kontrokultura

- sbrinzii : L'una e tredici sono Antonella Clerici - marco_strepa : Nei miei fleet di oggi in anteprima solo per voi le prime immagini del nuovo cooking show di Antonella Clerici