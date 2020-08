Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 agosto 2020: Alberto ricatta Eugenio (Di lunedì 10 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” della settimana che va dal 10 al 14 agosto 2020. Nella puntata di lunedì 10 agosto 2020, Alberto si prepara ad entrare in azione per tirarsi fuori dai guai, a modo suo, mentre Eugenio e Serena tornano alle loro vite. Silvia riceve una brutta notizia, mentre Rossella deve far fronte a un momento di difficoltà durante il tirocinio in ospedale. Cutugno, intanto, ha bisogno dell’aiuto di Guido per compiere un’impresa impossibile. Nella puntata di martedì 11 agosto 2020, Alberto ed Eugenio sono protagonisti di un faccia a faccia. Un impedimento ... Leggi su nonsolo.tv

zazoomblog : Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 agosto: Alberto minaccia Eugenio! - #Posto #Anticipazioni #agosto: - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 10 AL 14 AGOSTO - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 10 agosto: Eugenio ricattato da Alberto? - Teleblogmag : Le prime difficoltà da medico per Rossella mentre Alberto e Nicotera iniziano la guerra. #upas Iscriviti al nostro… - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 agosto: Nicotera in difficoltà -