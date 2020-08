Anita Pirovano si autodenuncia: “Ho preso il bonus, ma non vivo di politica e non me ne pento” (Di lunedì 10 agosto 2020) La consigliera comunale di Milano svela di aver ottenuto i 600 euro di incentivo per le partite Iva. “Paradossale che una misura di sostegno al reddito non preveda nessuna soglia di reddito”, dichiara Anita Pirovano su Facebook. Arriva la prima autodenuncia tra i membri della classe politica che hanno ottenuto il bonus per le partite … L'articolo Anita Pirovano si autodenuncia: “Ho preso il bonus, ma non vivo di politica e non me ne pento” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : Anita Pirovano: 'Non avrei dovuto fare richiesta del bonus covid perché faccio anche politica?' - davidallegranti : Leggete Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano, che si autodenuncia: 'Non vivo di politica perché non voglio… - ilfoglio_it : Contro la caccia alle streghe. La consigliera comunale di Milano risponde alla retorica anticasta: 'Anziché scandal… - Rifugianima : RT @ultimenotizie: 'Ho un mutuo, faccio la spesa, mantengo mia figlia e, addirittura, ogni tanto mi piace uscire e durante le ferie andare… - Desiolibera : @marcocappato -