Andrea Delogu cade a La Vita in diretta, come sta? Il video dell’incidente (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo Andrea Delogu cade a La Vita in diretta, come sta? Il video dell’incidente . Andrea Delogu a La Vita in diretta è stata protagonista di un piccolo incidente: la conduttrice è caduta sbattendo un ginocchio, come sta oggi? Cos’è successo ad Andrea Delogu? La conduttrice de La Vita in diretta è stata protagonista di un piccolo incidente nello studio del programma. Chiamata dal collega Marcello Masi, al centro dello … Leggi su youmovies

carotelevip : Un caro saluto ai fan di Andrea Delogu. Non sono io il cattivo è lei che è una promessa non mantenuta. Da non perde… - pBilleri : RT @espressonline: #lavitaindiretta è un programma sempre uguale. E #AndreaDelogu non fa la differenza. #hovistocose di @dondibea https://… - Notiziedi_it : La caduta di Andrea Delogu durante la puntata de La Vita In Diretta (VIDEO) - Novella_2000 : Brutta caduta durante La Vita In Diretta (VIDEO) - ledimiche : Top story: La vita in diretta, un programma sempre uguale. E Andrea Delogu non fa la differenza - l'Espresso… -