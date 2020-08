Andrea Damante sfoggia un nuovo look si è fatto biondo (Di lunedì 10 agosto 2020) Andrea Damante si presenta sul social col nuovo look che sembra sia in crisi con Giulia De Lellis, e ha sfoggiato un nuovo taglio e anche un nuovo colore di capelli, che è passato al biondo. Ancora sulla sua pagina “Instagram” nei post non c’è traccia del suo nuovo look, ma è dalle stories che Andrea Damante sfoggia velocemente la sua nuova acconciatura mentre cammina assieme a un amico in un aeroporto per raggiungere le scale del velivolo. Sul momento difficile con Andrea, la stessa Giulia ha voluto dire la sua, naturalmente dal social: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra ... Leggi su people24.myblog

infoitcultura : “Spero che Andrea Damante non ci torni più”: fan delusi da Giulia De Lellis? - infoitcultura : Andrea Damante nei guai, ecco chi ce l’ha con lui - cwtchar : RT @cwtchar: possiamo fare una petizione per annullare il summer tour di andrea damante? - zazoomblog : Andrea Damante nei guai ecco chi ce l’ha con lui - #Andrea #Damante - Notiziedi_it : La cugina di Andrea Damante si sposa, il gesto di Giulia De Lellis spiazza tutti (FOTO) -