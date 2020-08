Andrea Bocelli improvvisa un concerto in piazza alle Isole Tremiti: niente mascherina né distanziamento (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a suonare con le “Mulieres Garganiche” (gruppo di sole donne che divulga la tradizione musicale garganica), che stavano tenendo un piccolo spettacolo in strada. Un concerto improvvisato durato solo pochi minuti ma che ha suscitato lo stupore e l’entusiasmo dei presenti. È quanto ha fatto Andrea Bocelli che in questi giorni si trova in vacanza alle Isole Tremiti, in Puglia. Dopo le polemiche delle scorse settimane per le sue frasi negazioniste sul Covid e le sue successive scuse, il tenore si è lasciato coinvolgere dalle musiche tradizionali pugliesi anche se, come dimostrano queste immagini pubblicate su Facebook dalla giornalista Lucia Urbano, accanto a lui si è radunata ... Leggi su ilfattoquotidiano

