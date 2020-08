Ancora nessuna traccia di Gioele. A Caronia proseguono le ricerche del piccolo scomparso con la madre Viviana Parisi (Di lunedì 10 agosto 2020) Le ricerche proseguono senza sosta per trovare il piccolo Gioele di 4 anni, scomparso con la mamma, la dj Viviana Parisi, il cui corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco. Le ricerche sono concentrate nella zona di Caronia (PA), dove lunedì scorso l’auto con a bordo madre e figlio era stata trovata abbandonata lungo l’autostrada Messina-Palermo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - AlfredoPedulla : #Paratici: nessun riscontro, per ora, su un addio alla #Juve. Valutazioni ancora in corso, ma nessuna decisione l - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - enzuccino : RT @iltrumpo: #Capezzone va ancora in giro a raccontare che Carola Rackete abbia speronato un’imbarcazione della guardia di Finanza. Ancora… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo @hakanc10, ancora nessuna svolta - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan… -