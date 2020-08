Ancora incendi nella notte a Sant’Agata, domato il rogo a Gran Potenza (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In attesa delle stelle, è stata una notte ‘di fuoco’ quella appena trascorsa. domato l’incendio, ma soltanto questa notte nei pressi della struttura commerciale Buonvento, sulla collina di Gran Potenza. Le fiamme si sono estese rapidamente anche per l’azione del vento su tutto il rilievo nel quale sono presenti anche abitazioni civili. Per contenere e domare il fuoco, i pompieri sono stati impegnati per molte ore, anche nella notte. Per motivi precauzionali è stata evacuato il centro commerciale che insiste proprio a ridosso della collina di Gran Potenza; mentre il corpo principale del centro commerciale, ad alcune decine di metri ... Leggi su anteprima24

laquilablog : Incendi L’Aquila, ancora focolai su Monte Pettino #canadair #incendi #LAquila #montepettino - zazoomblog : Incendi L’Aquila sotto controllo: visibili ancora alcuni focolai continua la bonifica - #Incendi #L’Aquila #sotto… - anppevvf : RT @cordella_f: Ancora incendi nella capitale. La situazione sta diventando insostenibile per i cittadini e per i soccorritori. Chiederemo… - cordella_f : Ancora incendi nella capitale. La situazione sta diventando insostenibile per i cittadini e per i soccorritori. Chi… - ettoreandenna : @Alex70Fa @ivocamic @tempoweb @Storace @ChiodiDonatella @Danilo_Sant65 @marisaLaDestra @7colli1 @irenestorti1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora incendi Roma brucia ancora, incendio a Prima Porta: chiuso viadotto Giubileo 2000, fumo sulla carreggiata Fanpage.it San Marino. Serravalle, auto in fiamme per cause ancora in corso di accertamento

Un’auto con targa sammarinese ha preso fuoco a Serravalle nella sera di venerdì, per cause ancora in fase di accertamento. Verso le 21,40 la Sezione Antincendio della Polizia Civile è stata inviata da ...

Fiamme a ridosso della spiaggia C’è l’ombra di un piromane

E’ successo ancora una volta: un violento incendio si è sviluppato sabato sera, intorno alle 22, sul litorale nord, a ridosso del tratto di spiaggia libera, ai margini del terreno completamente incolt ...

Un’auto con targa sammarinese ha preso fuoco a Serravalle nella sera di venerdì, per cause ancora in fase di accertamento. Verso le 21,40 la Sezione Antincendio della Polizia Civile è stata inviata da ...E’ successo ancora una volta: un violento incendio si è sviluppato sabato sera, intorno alle 22, sul litorale nord, a ridosso del tratto di spiaggia libera, ai margini del terreno completamente incolt ...