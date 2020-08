Anche NCIS New Orleans 7 parlerà di Covid-19, un caso personale per uno dei protagonisti (Di lunedì 10 agosto 2020) Anche NCIS New Orleans 7 si aggiunge alla lista di serie tv che tratteranno l'attuale pandemia di Covid-19 nelle loro prossime stagioni. Così, dopo Grey's Anatomy, The Resident e The Good Doctor, uno dei crime di punta della CBS entrerà nel vivo della situazione sanitaria mondiale per raccontare un episodio che coinvolgerà uno dei suoi protagonisti più da vicino.Il personaggio, a cui è riservata la storyline, è la coroner Loretta Wade. Come molte altre produzioni, Anche NCIS New Orleans ha sospeso le riprese lo scorso marzo, portando a un taglio agli episodi della sesta stagione (ancora inedita in Italia), terminata con il ventesimo appuntamento. A TVLine, l'attrice CCH Pounder ricorda quel giorno in cui la ... Leggi su optimagazine

