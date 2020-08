Anche le stelle sono razziste (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimiliano Parente Dalle stalle alle stelle: è inarrestabile la marcia nel ridicolo del politicamente corretto, e pensare che fino a poco tempo fa sembrava una faccenda seppellita, sbeffeggiata Anche da semiologi di sinistra come Umberto Eco Dalle stalle alle stelle: è inarrestabile la marcia nel ridicolo del politicamente corretto, e pensare che fino a poco tempo fa sembrava una faccenda seppellita, sbeffeggiata Anche da semiologi di sinistra come Umberto Eco. Voglio dire, adesso ci si è messa pure la Nasa. Sì, avete capito bene, proprio la Nasa, perché certi nomi di stelle sono da cambiare, risultano offensivi. Ormai dove ti giri urti una qualche sensibilità, Anche se guardi in cielo. In cielo? Già, in ... Leggi su ilgiornale

