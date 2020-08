Anche la 24 Ore di Le Mans si arrende al virus: la gara sarà a porte chiuse (Di lunedì 10 agosto 2020) arrivata l'ufficialità, la 24 Ore di Le Mans che si correrà tra i prossimi 19 e 20 settembre si disputerà a porte chiuse. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Aco, Automobile club de l'ouest, ... Leggi su gazzetta

DPCgov : ???? #1agosto Nelle ultime ore vasti fronti di fuoco stanno impegnando la flotta aerea dello Stato e le squadre antin… - GiovanniToti : 'Genova non è in ginocchio'. Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di #PonteMorandi. Eravamo… - Tg3web : Impennata di nuovi casi di covid-19 in Spagna. Più di 1.700 nelle ultime 24 ore, e mancano i dati di alcune regioni… - gobboisback : RT @PiccoloDrago65: Il nostro amatissimo Presidente #AndreaAgnelli sta lavorando H24 per la squadra, le ultime 48 ore lo dimostrano, eppur… - emiliofederico1 : In queste ore anche i sindacalisti si indignano per il danaro preso dai 5 parlamentari! Conrispetto -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Ore Trento, MAD fino al 31 agosto anche per docenti inseriti in graduatorie di istituto di altra provincia Orizzonte Scuola Dall’Inghilterra – Non solo il Barca. C’è anche l’Arsenal su Luiz Felipe

ROMA – La lista delle squadre interessate a Luiz Felipe si arricchisce, di giorno in giorno, di nuovi estimatori. Sono davvero tanti, adesso, i top club sulle tracce del brasiliano e sono tanti i dire ...

Raffaello il più amato, sold out la mostra alle Scuderie

Grande successo anche per le visite in notturna ... e h24 dalla mattina del 28 fino alla mezzanotte del 30 agosto. Un totale di 132 ore di apertura per l'ultima settimana, proposto per consentire al ...

ROMA – La lista delle squadre interessate a Luiz Felipe si arricchisce, di giorno in giorno, di nuovi estimatori. Sono davvero tanti, adesso, i top club sulle tracce del brasiliano e sono tanti i dire ...Grande successo anche per le visite in notturna ... e h24 dalla mattina del 28 fino alla mezzanotte del 30 agosto. Un totale di 132 ore di apertura per l'ultima settimana, proposto per consentire al ...