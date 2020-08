ANAS, esodo estivo: ultimo finesettimana +4% di traffico (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Il terzo fine settimana dell’esodo estivo è stato caratterizzato da traffico intenso, per l’intera giornata di ieri e nella mattinata di domenica, lungo i circa 30 mila km di rete stradale e autostradale gestiti da ANAS (Gruppo FS Italiane). Come previsto dalle proiezioni, le giornate di venerdì 7 e sabato 8 agosto hanno visto aumentare i volumi di traffico complessivamente di circa il 4% rispetto allo scorso fine settimana. Nel prossimo fine settimana, contrassegnato da bollino rosso nella giornata di venerdì 14 agosto, i volumi di traffico riguarderanno soprattutto gli spostamenti dovuti alla festività di ferragosto. A causa delle attese, fino a quattro ore, a Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia, ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Esodo giornata da #bollinorosso sulle #strade, code verso le località marine. Agli imbarchi per la #Sicilia tre or… - radioalfa : Esodo, per Anas +4% del traffico su strade rispetto a scorso weekend - news_modena : Esodo estivo, Anas: il traffico cresce del 4% rispetto allo scorso fine settimana - ve10ve : RT @Agenzia_Ansa: #Esodo giornata da #bollinorosso sulle #strade, code verso le località marine. Agli imbarchi per la #Sicilia tre ore di a… - salernonotizie : Esodo estivo 2020, Anas: il traffico cresce del +4% -