‘Amici 15’, Elodie confessa: “Ho sempre discusso con i miei ex perché…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 2020 è un anno fortunato per Elodie. La cantante, oggi trentenne, aveva iniziato la sua carriera artistica ad Amici 15, classificandosi seconda subito dopo Sergio Sylvestre. È stata però la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo a portarla al successo: Andromeda, il brano scritto da Mahmood, le ha fatto scalare le classifiche. Complice il suo repentino cambio di look, Elodie oggi ha svestito i panni da maschiaccio per trasformarsi in una donna consapevole della sua femminilità. Oggi, la ragazza si batte per le donne e per i loro diritti. In un’intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato di trovarsi spesso in disaccordo coi suoi ex, proprio perché soffrono la sua ambizione: Discuto sempre, anche con gli ex. È capitato che soffrissero la determinazione, ... Leggi su isaechia

