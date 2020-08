Altra figuraccia della Azzolina: ora sbaglia persino a scrivere le parole (Di lunedì 10 agosto 2020) Un nuovo sfondone tiene banco tra i cinquestelle. L’inventario degli errori e degli orrori prosegue a ritmo quotidiano. Dopo i “libici di Beirut” del sottosegretario Manlio Di Stefano pensavamo che potevamo fermarci lì. Invece pochi minuti fa, a sfornare un altro tragico errore è stata proprio lei, la ministra dell’ Istruzione Lucia Azzolina. Infila un’Altra grossolana gaffe, facendo violenza al lessico italiano. E scatenando il web. E’ un insulto per tutti gli insegnanti un ministro così… Il ministro Azzolina sbaglia la parola su twitter Nel dare conto di un brutto caso di cronaca di ladri entrati un una scuola Azzolina scrive testualmente su twitter: “L’IC “Virgilio – Salandra” di Troia (FG) ... Leggi su secoloditalia

