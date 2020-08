Allo Spallanzani oltre tremila candidati per la sperimentazione del vaccino anti-Covid. Ai primi 3 volontari sarà somministrato tra il 24 e il 26 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sono oltre tremila i candidati volontari” per la sperimentazione del vaccino anti-Covid che sarà avviata nelle prossima settimane Allo Spallanzani di Roma dopo l’arrivo delle prime dosi del farmaco made in Italy. Per il direttore sanitario dell’Istituto romano, Francesco Vaia, è la dimostrazione del “grande cuore degli italiani”. “Si prevede di vaccinare – spiegano dAllo Spallanzani – il primo gruppo di 3 volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati. Se non si osserveranno eventi avversi ... Leggi su lanotiziagiornale

