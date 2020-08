Allerta Meteo Veneto: forti temporali di calore, dichiarato lo stato di attenzione (Di lunedì 10 agosto 2020) In considerazione delle previsioni Meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che conferma la possibilità di forti temporali di calore nelle ore pomeridiane e serali di oggi. Visti i fenomeni Meteorologici previsti il centro funzionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione, fino alla mezzanotte di mercoledì per criticità idrogeologica in riferimento ai bacini dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, e la ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - luca_deagostini : Vorrei capire il concetto di allerta meteo al sud... non può esserci allerta meteo se c’è un sole che spacca le pie… - Regione_Sicilia : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta il bollettino… - Tp24it : Attiva Sicilia all'ARS, 'No' alla chiusura di spiagge e foreste con allerta meteo gialla -