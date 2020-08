Allerta ghiacciaio Planpincieux: il Comitato Val Ferret incarica esperti glaciologi (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Comitato Val Ferret, che riunisce gli abitanti e gli operatori economici della valle minacciata dal ghiacciaio Planpincieux, fa sapere di avere incaricato “propri esperti glaciologi professori Maggi e Orombelli” che stanno “valutando i documenti redatti dagli Enti preposti” e a breve formuleranno “un proprio autorevole parere, sulla base del quale avviare un confronto costruttivo per definire una corretta e ponderata lettura dei dati e degli scenari conseguenti“. Il Comitato ha espresso “soddisfazione per la completa riapertura della vallata, pur rimarcando la situazione di disagio e di ingenti danni che si è creata con l’allarmismo generato dalle dichiarazioni dell’imminenza del ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Allerta ghiacciaio, il bollettino, conferma le criticità. La Val Ferret resta chiusa. Monitorata la massa da 500mil… - Agenzia_Ansa : Completata l'evacuazione della #ValFerret in seguito all'allerta per il ghiacciaio di #Planpincieux sul… - Agenzia_Ansa : Allerta #ghiacciai per il #caldo pericolo di crolli per il #Planpincieux sul #MonteBianco. In corso l'evacuazione d… - FrankZanata : RT @bobinetv: Videointervista con il coordinatore area tecnica ghiacciai e il segretario generale di @Fondms sulla recente allerta per il g… - MOUNTLIVEcom : Cessa allerta ghiacciaio Planpincieux, riapre Val Ferret -