Alessandro muore durante una vacanza alle Maldive davanti alla moglie e i 3 figli: “Eravamo atterrati 3 ore fa” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un turista di 44 anni, residente ad Aviano ( Pordenone), Alessandro Rosignoli, padre di 3 figli, è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Il turista è annegato, non si esclude forse a causa di un malore. A diffondere la notizia è stata la moglie, Chiara Piatti, con un messaggio postato … L'articolo Alessandro muore durante una vacanza alle Maldive davanti alla moglie e i 3 figli: “Eravamo atterrati 3 ore fa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

