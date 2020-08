Al Teatro Argentina lunga fila per ultimo saluto a Franca Valeri (Di lunedì 10 agosto 2020) L'ultimo affettuoso saluto dei romani, e non solo, a Franca Valeri, la signora del palcoscenico italiano scomparsa il 9 agosto a 100 anni appena compiuti. Una lunga fila al Teatro Argentina, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Fiori, biglietti, un serpentone composto per omaggiare l'attrice. "Vengo ad onorare una grandissima persona, un'attrice molto seria, molto preparata, non si è mai venduta alla volgarità come hanno fatto molti attori e attrici, ha avuto una coerenza incredibile". "Ci mancherà la sua ironia, la sua correttezza. Era una persona molto corretta, molto pulita, ironica, una persona leggera, una grande donna".All'interno, sul palco, la bara dell'attrice, "scortata" da due agenti della Polizia ... Leggi su ilfogliettone

Roma : #FrancaValeri, la camera ardente sarà allestita oggi al Teatro Argentina di Roma. L’apertura al pubblico è previs… - Corriere : Franca Valeri, folla commossa per l’ultimo saluto al Teatro Argentina - Corriere : Franca Valeri, folla commossa per l’ultimo saluto al Teatro Argentina - infoitcultura : Franca Valeri: folla commossa al Teatro Argentina per la camera ardente - D_Gianolla : RT @ROBZIK: Sono stato al Teatro Argentina per salutare #FrancaValeri. Sul palcoscenico la bara di legno chiaro e la sua voce ancora con no… -