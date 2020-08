Al “San Pio” nuova tecnica di anestesia: rapido ritorno a casa senza effetti collaterali (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” dell’A.O.R.N. “San Pio” viene garantito un tipo di anestesia generale innovativa e senza precedenti. Tale nuova tecnica originale nel suo genere, utilizzata in Campania solo dalla UOSD di Terapia Sub-Intensiva Perioperatoria, guidata dal Dott. Guido Prizio, consente di ottenere risultati estremamente soddisfacenti in termini di controllo del dolore ed assenza di effetti collaterali ed un precoce ritorno a casa dopo un intervento chirurgico. Parliamo della cosiddetta “OFA” (OPIOID FREE ANESTHESIA), vale a dire una anestesia generale senza utilizzo di oppiodi, farmaci ... Leggi su anteprima24

