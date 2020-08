Al Pescara l’andata playout di Serie B: vittoria contro il Perugia (Di lunedì 10 agosto 2020) Partita subito in salita quella del Pescara che riesce nella rimonta del match playout di Serie B contro il Perugia. Il primo tempo è fatto di azioni create dai padroni di casa, ma senza successo visto che gli ospiti passano in vantaggio con Kouan al 40esimo. La ripresa vede il pareggio degli abruzzesi con Galano che chiudono i conti su rigore con Maniero. Pescara verso l’Umbria con due risultati a favore su tre. Foto: Sito Ufficiale Pescara L'articolo Al Pescara l’andata playout di Serie B: vittoria contro il Perugia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : PESCARA-PERUGIA 2-1 Risultato finale ? ? #Kouan (40’) ? #Galano (58’) ? rig. #Maniero (68’) ? Va al Pescara l'andat… - ideaRACatania : Nella gara di andata dei #PlayOut di @Lega_B 2019/2020 il @PescaraCalcio ribalta l’iniziale svantaggio e si impone… - sportli26181512 : Playout, Pescara-Perugia live dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui su - infoitsport : Serie B, Pescara-Perugia: le probabili formazioni e dove seguire in diretta l'andata dei playout - sportli26181512 : Pescara-Perugia, a Marinelli la finale d'andata dei play out: Designato l'arbitro di Tivoli per la gara dell'Adriat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara l’andata Serie A: Juventus favorita con l'Atalanta, Lazio ok con il Sassuolo Affaritaliani.it