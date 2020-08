"Al bonus dell'Inps per le partite Iva ho diritto. Lo dice la legge. E da consigliera guadagno ottanta euro a seduta". Parla Anita Pirovano (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è forse una modestia di maniera, nell’understatement in cui Anita Pirovano s’esibisce. “Ho tirato un sasso nello stagno, e non credevo che ci fossero così tanti pesci”, dice la consigliera comunale di Milano, esponente di Sel, che ieri mattina, in pieno delirio collettivo da antipolitica, un rigur Leggi su ilfoglio

