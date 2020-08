Al Bano, la figlia Jasmine e Loredana, cosa sta accadendo nella famiglia Carrisi che nessuno si aspettava (Di lunedì 10 agosto 2020) AlBano ha avuto da Loredana Lecciso due figli, Jasmine e Bido. I due, ancora molto giovani, sono seguitissimi dalla mamma Loredana e, quando non lavora, dal papà AlBano. I ragazzi, poco più che adolescenti, stanno facendo capire ai genitori i percorsi di vita che intendono seguire con una personalità molto forte che i genitori stanno apprezzando. Jasmine è entrata nel mondo della musica Jasmine ha, ormai, 19 anni e ha le idee ben chiare su quello che sarà il suo futuro: la musica. Il genere musicale di Jasmine è molto diverso da quello del papà AlBano, il suo infatti è rap, genere che al padre non piace poi tanto. Ma la ragazza, che ha una testa sua ed è ben ... Leggi su baritalianews

Il suo primo singolo "Ego" ha raggiunto le duecentomila visualizzazioni su Youtube in pochissimo tempo e continua a essere uno dei brani più ascoltati sul web. Jasmine Carrisi ha ereditato la bellezza ...E’ successo poche ore fa: Al Bano, mentre si trova in visita in un’azienda che produce melograni, ha parlato della sua terra e dei danni dell’Ilva Al Bano è andato in visita alla Masseria Fruttirossi, ...