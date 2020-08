Aiuti al Mezzogiorno, imprese sconcertate. Lega e Forza Italia: “Una misura elettorale” (Di lunedì 10 agosto 2020) Le critiche agli sconti del 30% sui contributi per i lavoratori. E i malumori si fanno largo anche dentro il Pd Leggi su ilsecoloxix

Il divario tra regioni ricche del Nord e regioni povere del Sud è sotto gli occhi di tutti. Autorevoli inchieste e studi hanno dimostrato come nel corso degli anni, anche a dispetto di norme precise, ...1' di lettura 10/08/2020 - “La decontribuzione per il mezzogiorno approvata nel Decreto agosto è una misura giusta che ha l’obiettivo di promuovere la crescita del nostro sud in un momento di estrema ...