Aida Yespica Instagram, in costume incanta il Lago di Garda: «Sei meravigliosa!» (Di lunedì 10 agosto 2020) L’affascinate Aida Yespica si sta godendo qualche giorno di relax presso il Lago di Garda e ha pensato bene di condividere con i suoi followers su Instagram alcuni attimi di questa sua nuova avventura. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto in costume decisamente interessante. La modella ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Che dire? La bella Aida ha superato la prova costume a pieni voti. Il suo post da urlo è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. La fantasia dei numerosi ammiratori questa volta si è davvero superata. Leggi anche –> Aida Yespica Instagram, sensuale fasciata dall’abito ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Aida Yespica il suo ritorno su Instagram ha spiazzato tutti: foto da urlo - #Yespica #ritorno #Instagram - celebrityhard : @EmmanuelleNoire sei più bella di aida yespica - Sheva0007 : RT @dea_channel: il privilegio di fare da autista alla divina Aida Yespica ?????? - dea_channel : il privilegio di fare da autista alla divina Aida Yespica ?????? - ghostsofyoundme : Pensavo che lesbica si scrivesse yespica e che Aida lo fosse. Non mi spiegavo Buffon infatti. -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica Aida Yespica, il suo ritorno su Instagram ha spiazzato tutti: foto da urlo YouMovies Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza e tanto altro…

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Aida Yespica, il suo ritorno su Instagram ha spiazzato tutti: foto da urlo

Aida Yespica è tornata grande protagonista sui social network. Ecco la foto che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan. Una lunga assenza, ma poi il suo ritorno che tutti sicuramente si aspetta ...

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...Aida Yespica è tornata grande protagonista sui social network. Ecco la foto che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan. Una lunga assenza, ma poi il suo ritorno che tutti sicuramente si aspetta ...