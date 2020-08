Aggredita coppia all’Eur: arrestato 24enne (Di lunedì 10 agosto 2020) Un uomo di 24 anni di origine maliana è stato arrestato sabato pomeriggio in via Romolo Murri, zona Roma Eur. L’uomo aveva fatto apprezzamenti nei confronti di una ragazza e aggredito il suo compagno con un bastone, ferendolo con delle forbici alla gola, al volto e al ventre. Il 24enne dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Lo fa sapere con una nota la Questura di Roma. L’uomo irregolare e senza fissa dimora, e’ stato catturato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, che, giunti sul posto, hanno bloccato e disarmato l’uomo, sequestrando bastone e forbici. Quindici i giorni di prognosi per il giovane ferito, soccorso e accompagnato in ospedale in ambulanza. Anche la ragazza e’ stata medicata per alcune contusioni al polso riportate quando ha ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Aggredita coppia all’#Eur: arrestato 24enne: Un uomo di 24 anni di origine maliana è stato… - angelainNL : @ILTEMPLARE1 @francescatotolo @AngiKappa @RaiNews Ti credo. Io vivo nei Paesi Bassi e ne combinano anche qui. Notiz… - infoitesteri : Coppia gay aggredita per un bacio, centinaia di persone guardano senza alzare un dito – il video - lore944 : RT @gayit: Coppia gay aggredita per un bacio, centinaia di persone guardano senza alzare un dito - il video - PorellaOfficial : RT @gayit: Coppia gay aggredita per un bacio, centinaia di persone guardano senza alzare un dito - il video -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredita coppia Aggredita coppia all'Eur: arrestato 24enne RomaDailyNews Morte di Viviana Parisi, l'arrivo dei genitori da Torino e dei fratelli: martedì l'autopsia

Sarà effettuata martedì l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la dj torinese trovata morta a Caronia, nel Messinese, dopo sei giorni dalla scomparsa. Dall'esame esterno del corpo, riverso a terra e ...

Viviana Parisi, i familiari: «Non crediamo che si sia uccisa»

Dal marito, al papà, agli amici: le persone vicine alla dj credono che sia stata aggredita e che non avrebbe mai fatto del male al figlio Nessuno, in famiglia, crede che Viviana Parisi abbia deciso di ...

Sarà effettuata martedì l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la dj torinese trovata morta a Caronia, nel Messinese, dopo sei giorni dalla scomparsa. Dall'esame esterno del corpo, riverso a terra e ...Dal marito, al papà, agli amici: le persone vicine alla dj credono che sia stata aggredita e che non avrebbe mai fatto del male al figlio Nessuno, in famiglia, crede che Viviana Parisi abbia deciso di ...