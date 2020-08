Adria Arjona, chi è la musa del nuovo profumo eco-sostenibile Giorgio Armani (Di lunedì 10 agosto 2020) Novità nel mondo dei profumi, oggi arriva una nuova fragranza femminile che parla di viaggio, di amore per l’ambiente, di libertà personale. Giorgio Armani lancia “My Way” in anteprima esclusiva da oggi sul sito e-commerce. My Way ovvero: a modo mio. Il concept è un inno alla volontà di seguire il proprio percorso attraverso viaggi geografici ed emotivi, con uno spirito curioso e aperto alla connessione con gli altri e alle nuove esperienze. E a prestarle il volto, una new entry nel panorama delle testimonial beauty, Adria Arjona. Chi è Adria Arjona La testimonial del progetto? L’attrice americana di origine portoricana Adria Arjona, star 28enne in ascesa nell’Olimpo di Hollywood, che ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Adria Arjona Giorgio Armani e Adria Arjona: testimonial di un profumo a impatto... Amica Adria Arjona, chi è la musa del nuovo profumo eco-sostenibile Giorgio Armani

La testimonial del progetto? L’attrice americana di origine portoricana Adria Arjona, star 28enne in ascesa nell’Olimpo di Hollywood, che nel 2021 vedremo nel film Marvel “Morbius” accanto a Jared Let ...

Armani Beauty, Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia

Il marchio Armani fornirà il servizio ufficiale di Make-Up agli ospiti della Mostra, tra cui i personaggi che sfileranno sul red carpet Armani Beauty ha il piacere di annunciare il rinnovo della sua c ...

La testimonial del progetto? L’attrice americana di origine portoricana Adria Arjona, star 28enne in ascesa nell’Olimpo di Hollywood, che nel 2021 vedremo nel film Marvel “Morbius” accanto a Jared Let ...Il marchio Armani fornirà il servizio ufficiale di Make-Up agli ospiti della Mostra, tra cui i personaggi che sfileranno sul red carpet Armani Beauty ha il piacere di annunciare il rinnovo della sua c ...