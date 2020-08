“Adotta un pistacchio”: al via speciale progetto di crowdfunding nel cuore della Sicilia (Di lunedì 10 agosto 2020) Due giovani fratelli della Pasticceria Bonfissuto di Canicattì (AG), Vincenzo e Giuliano Bonfissuto, hanno lanciato “Fustuq” uno speciale progetto di crowdfunding: nel cuore della Sicilia hanno trovato delle piante di pistacchio di una specie autoctona in stato di semi abbandono, che vogliono riportare alla luce per creare il primo pistacchieto della zona, a km zero rispetto al laboratorio di produzione, 800 metri quadri in aperta campagna, immersi tra vigneti e mandorleti. Il crowfunding sulla piattaforma internazionale Kickstarter ( partito il 1° agosto, ha obiettivo di consentire l’impianto delle prime 70 piante di pistacchio, rendendo uno dei loro dolci più iconici, il panettone al pistacchio, a km 0 e ... Leggi su meteoweb.eu

