Addio a Franca Valeri, morta a 100 anni l’icona dello spettacolo italiano (Di lunedì 10 agosto 2020) Franca Valeri, la signora dello spettacolo italiano, è morta nella sua casa romana nella mattina di oggi 9 agosto 2020. La nota attrice, amatissima e stimata in tutto il mondo, aveva compiuto da poco 100 anni. La figlia, comunicando la notizia del suo decesso, ha confermato che la madre è sempre stata ironica, fino agli ultimi giorni. D’altro canto era proprio così che eravamo abituati a vedere Franca Valeri. Ironica e pungente al punto giusto ma sempre coerente con i suoi pensieri. Tagliato il traguardo dei 100 anni il 31 luglio scorso, se n’è andata una delle principali icone dello spettacolo italiano. Numerosi i messaggi di ... Leggi su kontrokultura

espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - sole24ore : Addio a Franca Valeri. La ricordiamo con questo profilo tracciato da Paolo Bricco - propitiatioest : RT @Agenzia_Ansa: Addio a #FrancaValeri, una vita per la tv, il teatro e il cinema - FOTO E VIDEO #ANSA - sugimotodera : Cent’anni di ironia universale. Addio a #FrancaValeri, indimenticabile #SignorinaSnob - La Stampa - #RIP e grazie d… -