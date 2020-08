A Telese è già battaglia elettorale, il gruppo Caporaso all’attacco di Carofano (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ già campagna elettorale a Telese Terme. Con una nota stampa, “Tutti Telese”, il gruppo politico che sostiene la candidatura a sindaco di Giovanni Caporaso, attacca “le mancanze” dell’amministrazione uscente targata Carofano, “Abbiamo il dovere di informare i cittadini di quale sia la situazione dalla quale partiamo, prima ancora che proporre il nostro programma, perché del dato di partenza dovrà necessariamente tener conto. La recente approvazione, da parte della Regione Campania, di un finanziamento di euro 10.000 a 149 comuni per la redazione del PUC, è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di mancanze dell’Amministrazione Carofano. Citiamo, solo ... Leggi su anteprima24

