A rischio Champions League per l’Atletico Madrid (Di lunedì 10 agosto 2020) A rischio la gara di giovedì tra Atletico Madrid e Lipsia per i quarti di finale di Champions League. Sono stati trovati due giocatori, per privacy la società non ha comunicato i nomi, positivi al covid-19, al momento già isolati nelle proprie case, e sembrerebbe che ce ne potrebbero essere altri nell’ambiente. Non è chiaro che conseguenze ci saranno per la competizione e per la squadra, intanto l’Atletico Madrid sarebbe dovuto partire stasera alla volta del Portogallo ma il viaggio è stato posticipato di 24 ore in attesa dell’esito dei tamponi e della decisione finale. A rischio Champions League per l’Atletico Madrid Giornal.it. Leggi su giornal

tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - SkySport : Gollini, problemi al ginocchio: a rischio il Psg - Piergiulio58 : Positivi Atletico Madrid: ora che succede? Champions a rischio oppure può continuare? - - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #CHAMPIONS #LEAGUE di #CALCIO a #RISCHIO. #Due giocatori #POSITIVI al #VIRUS. Ecco cosa potrebbe succ… - 361_magazine : #ChampionsLeague a rischio? Positivi due tesserati dell' #AtleticoMadrid -