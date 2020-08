A Firenze per Ferragosto tornano i turisti europei (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - Mascherine e distanziamento sociale per i turisti che sono tornati ad animare il centro di Firenze. E' così che la città accoglierà i visitatori anche nel weekend di Ferragosto, nonostante le preoccupazioni per il repentino aumento dei contagi da Covid . Sono stati 61 i casi rilevati domenica, ma l'allarme che sembra già rientrato con i soli 8 casi di oggi. Lunghe file davanti ai musei e monumenti Firenze, in prima linea nelle richieste di aiuto a favore delle città d'arte promosse dai sindaci al Governo, in questi giorni ha rivisto il suo centro popolarsi: turisti esclusivamente europei, piccoli gruppi, coppie o famiglie, hanno comunque dato vita a lunghe file davanti ai monumenti più importanti come il duomo. Colpa delle ... Leggi su agi

In Toscana sono 10.652 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto a ...

