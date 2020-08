A Barcellona Giuntoli ha incontrato emissari di Siviglia, Valencia e Atletico interessati a Lozano (Di lunedì 10 agosto 2020) La priorità, nel mercato del Napoli, in questo momento, è vendere. Giuntoli ha lavorato anche negli ultimi giorni, incontrando diversi agenti, scrive il Mattino. Soprattutto, a Barcellona, in occasione della partita di Champions contro i blaugrana, hanno fatto capolinea alcuni emissari di Siviglia, Valencia e Atletico Madrid. Hanno discusso con il direttore sportivo azzurro di Hirving Lozano. “Giuntoli non si è risparmiato neppure in questi giorni e ha incrociato alcuni agenti. Ora bisogna vendere. E Lozano ha grandi offerte dalla Liga. Il messicano è un marchio, non badate solo all’aspetto tecnico: è un brand di successo per chi vuole investire in America Latina, perché dai tempi di ... Leggi su ilnapolista

