700 euro ai volontari che testeranno il vaccino allo Spallanzani (Di lunedì 10 agosto 2020) I volontari che testeranno il vaccino tutto italiano dello Spallanzani riceveranno un’indennità di 700 euro. Se ne cercano 90 dai 18 agli 85 anni. Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vialNon che sia una cifra ‘incoraggiante’ di fronte alle paure che potrebbero avere gli italiani davanti ad un esperimento, ma riceveranno un’indennità di circa 700 euro i 90 volontari che testeranno il vaccino contro il virus Sars-CoV-2 all’Istituto Spallanzani di Roma. Si tratta dell’unico vaccino prodotto in Italia con fondi della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca. I ... Leggi su chenews

