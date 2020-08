60 anni di Antonio Banderas: i 20 ruoli che hanno definito il sex symbol spagnolo (Di lunedì 10 agosto 2020) Compie 60 anni il caliente Antonio Banderas, macho gentile di Hollywood e pupillo di Pedro Almodóvar, con cui ha girato ben otto film. L’ultimo, Dolor y gloria (2019), gli ha fatto guadagnare la sua prima nomination all’Oscar come migliore attore. Nella variopinta galleria di personaggi interpretati per il regista spagnolo, lo ricordiamo con occhialoni da intellettuale in Donne sull’orlo di una crisi di nervi o psicopatico dal cuore d’oro in Légami! .Figlio di un poliziotto e di un’insegnante, il bell’Antonio nasce il 10 Agosto 1960 a Málaga. All’orizzonte, una promettente carriera come calciatore del Real Madrid che però viene stroncata da una brutta frattura al piede. Appassionato di cinema (in particolare dei film di Orson Welles), il giovane Banderas s’inscrive alla scuola d’arte drammatica di Malaga. Dopo aver studiato recitazione, a 19 anni si trasferisce a Madrid dove calca le scene teatrali, sbarcando il lunario come cameriere e come modello. Nel 1982, debutta sul grande schermo sotto l’ala del mentore Almodóvar che lo dirige in Labirinto di passioni. Leggi su vanityfair

